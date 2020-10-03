В Старом Осколе ограничат движение транспорта. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В Старом Осколе Белгородской области ограничат движение транспорта. Как сообщила администрация Старооскольского городского округа, временно, начиная с понедельника - 5 октября и до 30 октября нынешнего года будет прекращено сквозное движение транспортных средств по улице Стадионная в районе дома № 18А. Ограничительная мера введена в связи с проведением ремонтных работ на тепловых сетях в этом районе.

Администрация просит водителей с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свои передвижения в этом районе.