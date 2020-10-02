В Белгородской области скончался 63-й пациент от заражения коронавирусной инфекцией. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, в регионе скончался еще один, 63-й пациент с подтвержденным COVID-19. Скончавшаяся — 72-летняя жительница Белгорода. Она проходила лечение на базе Городской больницы №2.

По состоянию на 2 октября, как сообщает областной штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, число заболевших за минувшие сутки составило 67 белгородцев. Всего с начала пандемии в регионе заболело 9 000 человека. Наибольшее число новых зараженных — в Белгороде, 30 случаев (всего 1 953). В Белгородском районе — 9 (1 008), в Губкиснком городском округе — 8 (579).

На госпитализации находится 441 человек, из них в тяжелом состоянии — 16 пациентов, они подключены к аппаратам ИВЛ. 7 281 человека изолированы по контакту с заболевшими.