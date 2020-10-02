Белгородским мамам и папам стало проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области, как и в целом по России, отделения Пенсионного фонда заключили соглашения об информационном обмене с учебными заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей. Если раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение, необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения, то теперь если между отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно.

В Белгородской области заключены соглашения о взаимодействии с 5 ведущими региональными вузами, 7 филиалами высших учебных заведений. А в скором времени список пополнится 30 ссузами, обменивающимися информацией с фондом. Всего планируется заключить более полутора тысяч соглашений с учебными заведениями по всей стране.

Напомним, что направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку, давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключением является дошкольное образование. Использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На дату начала обучения ребенок не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.