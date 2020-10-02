Белгородские приставы вышли на охоту на злостных алиментщиков

Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.

Судебные приставы УФССП России по Белгородской области напомнили должникам о необходимости выплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 23 сентября по всему региону прошли рейдовые мероприятия по исполнительным производствам о взыскании алиментов. Всего приставы побывали по 178 адресам должником. В ходе рейдом на имущество 7 нерадивых родителей наложен арест.

Так, судебные приставы Ивнянского районного отделения судебных приставов наложили арест на автомобиль «ВАЗ (Lada) 2115» должника, у которого задолженность по алиментам составила более 32 тысяч рублей. Чтобы снять арест с автомобиля мужчина погасил задолженность на месте, через POS-терминал.

Еще один житель Ивнякового района, забыв о своем родительском долге по выплате алиментов, задолжал более 102 тысяч рублей. Приставам дверь открыли родители неплательщика, мужчины дома не оказалось. Судебный пристав разъяснил родственникам, что в отношении должника будет применены меры принудительного характера, а именно - составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35.1. КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), ограничение в специальном праве на управление транспортным средством, ограничение в праве выезда из РФ, а также за уклонение от уплаты алиментов должник будет привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Родители, не желая своему сыну проблем с законом, оплатили задолженность в полном объеме.

Также в ходе рейдов за неуплату алиментов в отношении 16 должников составлены административные протоколы, в том числе 7 протоколов - по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Кроме этого судебные приставы установили место работы 38 должников, что позволит удерживать алименты из зарплаты безответственных родителей.

В целом сумма денежных средств, взысканных в ходе рейдовых мероприятий,составила 582 тысяч рублей.