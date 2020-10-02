Первую партию вакцины от гриппа, поступившую в Белгородскую область, уже израсходовали

19,3% жителей региона уже сделали прививку от гриппа. Фото: "КП" Архив

На прошедшем брифинге руководитель управления Роспотребнадзора по Белгородской области Елена Оглезнева рассказала, что в этом году в регионе решили увеличить процент жителей, которым будет сделана прививка от гриппа. На сегодняшний день вакцинацию прошли 19,3% населения региона. Если в прошлом году показатель равнялся 45%, то в этом году привить планируют 60% жителей региона. И в первую очередь это связано с тем, что грипп может утяжелить протекание коронавирусной инфекции. Первый транш вакцины, отмечала Елена Оглезнева, который поступил в регион уже почти израсходован.

Всего на сегодняшний день израсходовали 295 654 дозы вакцины. Особое внимание уделили людям из группы риска — медицинским работникам (сделаны прививки 91% от запланированного числа) и сотрудникам сферы образования (привито 95% ).