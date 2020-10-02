В Белгородской области проверяют систему экстренного оповещения населения и действия в условиях чрезвычайной ситуации

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

2 октября Белгородская область принимает участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. В рамках тренировки планируется на практике проверить систему экстренного оповещения населения, провести развертывание объектов гражданской обороны и отработать действия по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации.

В тренировке задействованы территориальные органы федеральных структур, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, организации и спасательные службы.

В Белгородской области будут замещены сигналы общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) сигналом «Техническая проверка», а также пройдут включения электросирен. Также запланировано выполнение ряда мероприятий, направленных на совершенствование практических навыков личного состава сил гражданской обороны, приемов и способов защиты населения.