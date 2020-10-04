Встреча общественных организаций и товариществ общественного самоуправления состоялась в Алексеевке. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа

В Алексеевском городском округе прошла встреча представителей социально ориентированных некоммерческих общественных организаций и товариществ общественного самоуправления. Она прошла с участием сотрудников Центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций из Старого Оскола. На встрече обсуждались три ключевых вопроса: роль социально ориентированных некоммерческих организаций и ТОСов в развитии округа, способы реализации инициатив населения через грантовые конкурсы различного уровня, проработка заявок в Фонд Президентских грантов для поддержки инициатив жителей округа.