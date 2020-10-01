Оскольчанка победила на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству. Фото со страницы Эльмиры Клепчиновой ВКонтакте

Жительница Старого Оскола победила на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству OMC Stylist Awards 2020, который проходил в Париже. Оскольчанка превзошла представителей таких стран, как Канада, Норвегия, Швеция, Америка, Бразилия, Аргентина, Франция, Италия, Германия. Больше призовых мест из России никто не занял.

Соревнования проходили в 6-ти номинациях. В каждой номинации боролись по 10 лучших мастеров со всего мира. 1 место в номинации Ladies Commercial Cut заняла Эльмира Клепчинова – арт-директор Центра красоты и здоровья «Аурум», мастер и тренер. Задача данной номинации – показ техники стрижки на волосах.