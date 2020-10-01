Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Оскольчанка победила на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству

Наша представительница победила мастеров Канады, Норвегии, Швеции, Америки, Бразилии, Аргентины, Франции, Италии и Германии
Ирина ТАРАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Оскольчанка победила на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству. Фото со страницы Эльмиры Клепчиновой ВКонтакте

Оскольчанка победила на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству. Фото со страницы Эльмиры Клепчиновой ВКонтакте

Жительница Старого Оскола победила на Чемпионате мира по парикмахерскому искусству OMC Stylist Awards 2020, который проходил в Париже. Оскольчанка превзошла представителей таких стран, как Канада, Норвегия, Швеция, Америка, Бразилия, Аргентина, Франция, Италия, Германия. Больше призовых мест из России никто не занял.

Соревнования проходили в 6-ти номинациях. В каждой номинации боролись по 10 лучших мастеров со всего мира. 1 место в номинации Ladies Commercial Cut заняла Эльмира Клепчинова – арт-директор Центра красоты и здоровья «Аурум», мастер и тренер. Задача данной номинации – показ техники стрижки на волосах.

Звезда