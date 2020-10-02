В старооскольском парке «Зеленый Лог» Белгородчины появится семейное кафе

В старооскольском парке «Зеленый Лог» появится семейное кафе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

В парке «Зеленый Лог» Старого Оскола появится современное семейное кафе. С предложением создать такое место отдыха вышел старооскольский предприниматель. Это не первый его проект, запущенный в городе. Похожее кафе уже функционирует в числе точек большого «фуд-корта» и пользуется спросом старооскольцев. Новое кафе заработает уже в конце октября.

Кафе вольется в общую стилистику парка, будет интересным по форме исполнения и внешнему дизайну. Здание выполнят из быстровозводимых конструкций. Окончание строительства и ввод в строй заведения предполагается на конец октября.

Новое семейное кафе дополнит развивающуюся зону досуга, позволит организовать полноценный отдых детей и их родителей, провести длительное время в парке на свежем воздухе.