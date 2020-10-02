В Белгородском госуниверситете пройдут соревнования по боевым искусствам. Фото: архив КП

Белгородский государственный университет и учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной станут площадкой для проведения III всероссийских студенческих игр боевых искусств ЦФО. Всероссийские студенческие игры боевых искусств ЦФО – это комплексное мероприятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни и развитие студенческого спорта.

Соревнования будут проводиться по 5 видам единоборств: айкидо, всестилевое карате, кикбоксинг, греко-римская борьба, самбо. Участниками спортивного форума станут спортсмены из Московской, Тульской, Курской, Воронежской, Ивановской, Липецкой и Белгородской областей.

Церемония открытия игр состоится 02 октября в 10.30 в универсальном зале комплекса Светланы Хоркиной. Победители примут участие в финале III Всероссийских студенческих игр боевых искусств, который пройдет в декабре 2020 года в городе Москве.