В Белгородском университета состоится открытый чемпионат области по спортивному «Что? Где? Когда?» . Фото: "КП" Архив

10 октября в НИУ "БелГУ"в рамках VIII областного фестиваля науки состоится открытый чемпионат Белгородской области по спортивному «Что? Где? Когда?» среди школьных и студенческих команд.

Участвовать в турнире могут ученики школ, студенты вузов, колледжей и техникумов. Школьные команды сыграют в первую половину дня, студенческие – во второй. Регистрация команд в каждой категории откроется за полчаса до начала турнира. При неблагоприятных эпидемиологических условиях возможно проведение чемпионата в онлайн-формате.

Победители и призеры чемпионата получат дипломы и призы от организаторов турнира и спонсоров фестиваля науки.