Коронавирусом в Белгородской области чаще болеют люди в возрасте от 50 до 64 лет. Фото: "КП" Архив

В региональном управления Роспотребнадзора привели статистику по заболевшим COVID-19 в Белгородской области. Отмечается, что средний темп прироста на данный момент чуть выше федерального: в Белгородской области он составляет 0,7%, а по России — 0,6%. При этом с 17 августа в регионе растет число случаев заболевания коронавирусом.

Так, согласно приведенной статистике, среди заболевших 7,7% составляют дети, 7,7 — пациенты в возрасте от 18 до 29 лет, 32% - в возрасте от 30 до 49 лет, 33,5% - от 50 до 64 лет, старше 65 — 18,9%. По социальному статусу, 47% — это работники сферы услуг, 28% — пенсионеры, 12% — медицинские работники, 7% — учащихся школ и колледжей.По тяжести протекания: у 67% заболевших COVID-19 протекает бессимптомно или в легкой форме. У 33% наблюдаются средняя и тяжелая степень протекания инфекции. Летальность составляет 0,7%. В области от заражения коронавирусной инфекцией умерли 62 пациента.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что у 38% инфицированных зарегистрирована внебольничная пневмония и что уже выздоровели 90% всех заболевших.