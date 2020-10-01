Белгородские пограничники в 50 метрах от государственной границы обнаружили автомобиль с контрабандным товаром

Фото пресс-службы Пограничного управления.

В пограничной зоне 26 сентября всего в 50 метрах от государственной границы сотрудники Пограничного управления обнаружили контрабандный товар — кафе и запчасти для авто. Автомобиль «УАЗ Хантер» без регистрационных знаков, под управлением гражданина РФ, 1978 года рождения двигался по направлению Солнцевка (Россия) – Пыльная (Украина).Документы на груз у хозяина транспортного средства отсутствовали.

Фото пресс-службы Пограничного управления.

В ходе осмотра автомобиля были обнаружены товары российского производства: 22 коробки, в которых находился кофе «Коломбо» и 25 коробок с мелкими автомобильными запчастями. Их планировали незаконно переправить через государственную границу на территорию Украины.

Проводятся проверочные мероприятия, после чего по факту будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба Пограничного управления.