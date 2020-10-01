"Милосердие" по-белгородски проявил администратор благотворительной организации, забив подопечного до смерти

Милосердие по-белгородски. Фото: "КП" Архив

Следственный отдел по Белгороду Следственного управления регионального СК РФ закончил расследование уголовного дела в отношении жителя Украины. По версии следствия, обвиняемый работал в должности дежурного администратора в межрегиональной общественной организации благотворительное общество «Милосердие и забота» Белгорода. В одну из летних ночей он забил подопечного пожилого мужчину до смерти, наводя порядок в учреждении.

Трудился этот администратор без оформления трудовых отношений: принимал поступающих в организацию граждан и контролировал порядок. В июле 2019 года к ним поступил житель Яковлевского района престарелого возраста. Он был болен и беспомощен, не мог передвигаться, лежал на кушетке и кричал от боли.

Обвиняемому приходилось по долгу службы постоянно успокаивать потерпевшего. Нервы у него сдали и он стал избивать больного беспомощного старика, нанеся множество ударов по голове и туловищу. От причиненных повреждений потерпевший скончался на месте.

Теперь ретивого любителя тишины и порядка обвиняют в преступлении, предусмотренном Уголовным кодексом России - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии.

Совокупность собранных доказательств признана прокурором достаточной для отправки уголовного дела в суд.