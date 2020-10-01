Белгород
Еще
Радио
Белгород
Еще
Радио
Белгород
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Белгородские судебные приставы задержали подозреваемого в совершении преступления, который находился в розыске

Мужчина проходит по делу о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических веществ
Ирина ТАРАСОВА
КомментироватьОставить комментарий
Белгородские судебные приставы задержали подозреваемого в совершении преступления, который находился в розыске.

Белгородские судебные приставы задержали подозреваемого в совершении преступления, который находился в розыске.

Фото: "КП" Архив

Житель Волоконовского района Белгородской области проходит подозреваемым в совершении преступления по уголовному делу, предусмотренному ч. 2 ст. 228 УК РФ (за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических веществ). Но от ответственности он скрывался и был объявлен в розыск. Судебным приставам по обеспечению установленного порядка деятельности судов Волоконовского районного отделения удалось обнаружить и задержать разыскиваемого.

Задержанный был доставлен в отдел розыска ОМВД России по Волоконовскому району и передан сотрудникам.