Ковидных больных из Старого Оскола перенаправят в Белгород. Фото: "КП" Архив

Дополнительные места в ковидных госпиталях улучшат ситуацию с заболеваемостью в Белгородской области, считают в департаменте здравоохранения области. Это позволит решить сразу две проблемы в регионе. Одна из них — высокий процент заполняемости коечного фонда в Старом Осколе. Открытие дополнительных коек на базе хирургического корпуса Белгородской городской больницы №2 для лечения пациентов с подозрением на COVID-19 и уже подтвержденным диагнозом позволит перенаправлять больных из Старого Оскола в Белгород. На сегодняшний день на лечение в Белгород только пациентов в тяжелой стадии.

Также дополнительные койки помогут разгрузить первичное звено, так как часть пациентов с амбулаторного лечения перейдёт в стационар. По словам первого заместителч начальника департамента здравоохранения области Людмилы Крыловой, открытие хирургического корпуса позволит госпитализировать уже не только тяжелых пациентов, но и тех, кто находится в состоянии средней степени тяжести. Сейчас такие пациента проходят лечение дома.