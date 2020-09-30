29-летняя белгородка ответит за ложные показания в суде перед Законом

Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.

Следственным отделом по Белгороду завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней жительницы Белгорода. ОЛна обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде). Молодая женщина, зная об ответственности, пыталась повлиять во время суда на рассмотрение дела в отношении своего приятеля.

При рассмотрении уголовного дела Октябрьским районным судом Белгорода по обвинению жителя областного центра в совершении ряда тяжких преступлений, молодая женщина в зале судебного заседания руководствовалась личной заинтересованностью в исходе дела. Преследуя цель повлиять на результаты рассмотрения дела и желая освобождить своего знакомого от наказания, она умышленно дала суду заведомо ложные показания, которые не соответствовали действительности. Показания обвиняемой, данные в ходе судебного заседания приговором Октябрьского районного суда были опровергнуты и им дана критическая оценка.

Собранные следователем доказательства признана прокурором достаточными для направления уголовного дела в суд.