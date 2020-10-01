Баскетбольные команды Белгородскгоо университета выиграли областные соревнования

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Победителями регионального чемпионата по баскетболу в формате 3х3 стали мужская и женская команды НИУ «БелГУ». Они представят вуз на финальном этапе соревнований в Москве. Соревнования, объединившие 13 мужских и 6 женских студенческих команд, прошли на спортивной площадке возле Дворца спорта «Космос». Как объяснил тренер мужской сборной НИУ «БелГУ» Владимир Руденко, в женских соревнованиях игры проводились по круговой системе, а в мужских команды были разделены на четыре группы.

Первое место в мужском турнире завоевала команда «Пегас» Белгородского госуниверситета в составе Кирилла Распопова, Акима Трунова (факультет физической культуры), Искандара Тюкмаева (ИИиЦТ) и Илья Шангарева (медицинский институт). Женская команда также добилась победы. Подопечные Натальи Иванченко Анна Кутепова, Анна Абрамова (инжиниринговый колледж), Оксана Бабанина (ИИиЦТ) и Валенсио Паиллачо Арианна Наншели (медицинский институт) - также прошли в финальный этап, который состоится в ноябре в Москве.

Команды были награждены кубками, грамотами, медалями и футболками Ассоциации студенческого баскетбола.