Белгородские спасатели помогли мужчине, нога которого застряла в мотоблоке

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу Грайворонского городского округа поступил от жительницы села Луговка. Она просила ее супругу, нога которого во время культипации собственного земельного участка попала в мотоблок.

Сразу же к месту вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 22. Прибывшим огнеборцам пострадавший объяснил, что во время обработки земельного участка мотоблоком он оступился, штанина брюк намоталась на фрезу, зажав ногу в механизме, самостоятельно освободиться не получалось. Спасатели с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента и ручных инструментов деблокировали мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести спасенного доставили в больницу.