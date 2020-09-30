В Старом Осколе дочь руками забила старого отца до смерти. Фото: архив КП

Старооскольские следователи возбудили дело против 39-летней жительницы Старого Оскола по статье Уголовного кодекса об умышленном тяжком вреде здоровью, который повлек по неосторожности смерть. Разозлившись на старика из-за поломанного замка, дочь стала бить его руками и довела до летального исхода.

Родственники часто выпивали и на этой почве конфликтовали. Вечером 27 сентября этого года престарелый отец разозлил дочь не на шутку. Обвинив в поломке замка от входной двери, она стала колотить родителя руками и пинать его. От ударов еще крепкой дочери старик погиб на месте.

Оскольчанку задержали. Продолжая расследование, правоохранители, включая криминалистов, допрашивают свидетелей и выясняют полную картину преступления.