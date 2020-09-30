Белгородские больницы получили в дар оборудование

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Лебединский ГОК, входящий в состав компании, передал больницам Белгорода 60 мониторов пациента. Это оборудование отслеживает основные жизненно важные параметры организма, оперативно сигнализирует о возникающих во время анестезии и при искусственной вентиляции легких осложнениях, помогает врачам быстро оценивать состояние пациента, корректировать терапевтические мероприятия.

Белгородская городская больница №2 получила 40 мониторов, областная инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского – 20. Общая сумма оказанной помощи составила 39 миллионов рублей.

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