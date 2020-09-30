Белгородские коллекционеры могут похвастаться необычными открытками — в виде пряника и другими оригинальными изделиями

Открытка-пряник. Фото пресс-службы Почты России по Белгородской области.

Среди необычных экспонатов, сохраненных в коллекциях у белгородцев, это открытка-пряник, которой уже четыре года, серия карточек с видами Белгорода начала прошлого века, открытка в форме почтового ящика, пришедшая из Японии, самая большая карточка – размером 15 на 30 сантиметров. 1 октября, в День рождения почтовой открытки, жители Белгородской области могут отправить настоящую почтовую открытку родным и друзьям, даже если они на другом конце света. И пополнить их коллекцию новым экземпляром, напомнив о себе.

Посткроссер Ольга Бородина с огткрыткой-пряником. Фото пресс-службы Почты России по Белгородской области.

Кстати, день рождения почтовой открытки празднуется три раза в год, и каждый раз это повод порадовать своих близких, которые живут далеко, и отправить им карточку по почте. Радует и тот факт, что, несмотря на интернет и казалось бы полный отказ от бумажных писем, только за прошлый год через УФПС Белгородской области прошло почти 7 миллионов простой письменной корреспонденции. И значительная часть – это почтовые карточки.