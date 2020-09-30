Валуйские дети знают толк в инновациях и социальной защищенности. Фото пресс-службы администрации валуйского городского округа

В Валуйках в конкурсе рисунка «Мир налогов глазами детей» приняло участие 32 ребенка. Межрайонная ИФНС России №3 по Белгородской области уже в 16-й раз провела конкурс детского рисунка, посвященный налогам.

Эта добрая традиция, в процессе подготовки рисунка от идеи до воплощения, помогает детям лучше понять значимость уплаты налогов как в масштабах всего государства так и для каждого человека в отдельности.

Не каждый взрослый понимает, что рост инноваций, социальная защищенность, существование бесплатной медицины, среднего образования и многое другое не возможно без налогов, а вот дети понимают. Все эти темы отразились в их творческих работах, сообщает пресс-служба администрации

В конце сентября состоялась торжественная церемония вручения юным художникам благодарственных писем и призов. Жюри приняло решение вместо 3 запланированных наградить 9 работ.