В Белгородской области синоптики обещают дождь и усиление ветра

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

По прогнозам Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 30 сентября, в области ожидается переменная облачность, ночью местами возможен небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Но местами его порывы могут достигать 16-21 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем 18-23.

Управление МЧС России по Белгородской области рекомендует пешеходам при сильном в ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.

Ни в коем случае не нужно прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями. Также опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Хозяйственные вещи лучше убрать со двора и балконов, а сухие ветви деревьев, которые могут нанести ущерб вашему жилищу следует обрезать.