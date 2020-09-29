Зампредседателя правления Сбербанка о системе быстрых платежей: «Наши клиенты надежно защищены»

Перед подключением к системе быстрых платежей (СБП) Сбербанк провел большую работу по разработке специальных моделей, которые минимизируют возможные риски во время денежных переводов. А благодаря совместной работе с ЦБ и НСПК должна появиться межбанковская система обмена риск-скорингом в онлайн-режиме.

- Внедрение системы быстрых платежей требовало детальной проработки подходов безопасности. Иначе СПБ может превратиться в канал вывода огромных сумм, особенно с учетом лимитов в системе - 600 тысяч рублей на одну операцию. Сейчас можно говорить, что наши клиенты надежно защищены, уровень мошенничества в СБП минимальный, попытки мы успешно предотвращаем, - сказал заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Станислав Кузнецов в интервью «Известиям».

При этом все автоматизированные системы Сбербанка, предоставляющие сервисы дистанционного банковского обслуживания, регулярно проходят внешнее независимое тестирование на проникновение. Кроме того, любой сервис перед вводом в эксплуатацию должен пройти обязательный внутренний цикл испытаний.

- Постоянно фиксируем попытки кражи денег через СБП, но наша антифрод-система их выявляет и блокирует с высокой эффективностью. На сегодняшний день каких-то уникальных схем, характерных только для этого сервиса, мы не зафиксировали, хотя теоретически они есть, - отметил Станислав Кузнецов.

Кстати, в 2020 году Сбербанк стал победителем в категории «Лучшее решение по информационной безопасности и фрод-менеджменту» премии Global Finance. Также банк был признан лучшим в мире по противодействию кибермошенничеству по версии международной платежной системы Visa.

Сейчас же Сбербанк концентрируется на решении проблемы телефонного мошенничества: в последнее время от него страдают миллионы граждан. Взаимодействия с операторами сотовой связи может быть расширено. А искусственный интеллект повысит эффективность сервисов кибербезопасности.