3700 исследований на COVID-19 делают за сутки в белгородских лабораториях. Фото: архив КП

За сутки в белгородских лабораториях делают 3700 исследований на COVID-19. Об этом на брифинге рассказала заместитель начальника департамента Белгородской области Людмила Крылова. Она отметила, что раньше в регионе делали 2200 ПЦР-тестов в сутки, а к концу года эта цифра вырастет до 4000 обследований в день.

Теперь благодаря закупке автоматизированного устройства для ускорения процесса обработки аналитического материала удалось нарастить мощности.

Свои ресурсы усилили Центр гигиены и эпидемиологии и областная клиническая больница. Сейчас в регионе проводят 3700 исследований за сутки.

К концу года будут делать до 4000 обследований в день благодаря открытию трех ПЦР-лабораторий: в Губкинской ЦРБ, в Старооскольской окружной больнице и Городской больнице №2 города Белгорода. Их откроют благодаря помощи компании «Металлоинвест». На данный момент идут подготовка помещений и обучение специалистов.