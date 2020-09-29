В Белгородской области спецназовцы взяли штурмом здание и уничтожили преступников. Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области

День ОМОН в России ежегодно отмечают 3 октября. К этому празднику в Белгородской области росгвардейцы провели тактико-специальные занятия. Спецназовцы провели штурм здания и операцию по уничтожению условных вооруженных преступников. Взрывотехники ОМОН Росгвардии вместе со своим четвероногим напарником отработали действия при обнаружении взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

Также сотрудники ОМОН продемонстрировали мастерское владение оружием, выполнив нормативы по стрельбе из различных видов штатного вооружения.

«Специфика нашей службы такова, что мы должны быть в постоянной готовности к выполнению задач в различных условиях. Подобные тренировки помогают отработать слаженность действий, умение понимать друг друга без слов», - отметил командир ОМОН Управления Росгвардии по Белгородской области полковник Виктор Павлов.

За истекший период белгородские ОМОН и СОБР принимали участие более чем в 600 специальных операциях. Личный состав специальных подразделений привлекался для участия в обеспечении правопорядка и общественной безопасности при проведении 56 массовых мероприятий.

В результате выполнения заданий задержано 30 лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъято более 400 боеприпасов и 56 килограмм взрывчатых веществ, 27 взрывоопасных предметов и 12 снарядов.