Белгородская государственная филармония открывает 54-й сезон.Фото отдела внешних коммуникаций Белгородской государственной филармонии

Послезавтра в 19:00 в Большом зале Белгородской государственной филармонии откроется 54-й концертный сезон. Публике представят концерт-презентацию нового рояля Steinway & Sons. Инструмент премиум-класса для филармонии выбрал в Гамбурге официальный представитель фирмы Steinway и хорошо знакомый белгородской публике Андрей Ярошинский.

Примечательно, что в 2020 году уже имеющемуся в филармонии роялю Steinway & Sons, на котором играли звезды мирового уровня, исполняется 25 лет! В 1995 году первый Steinway был представлен выдающимся музыкантом Николаем Петровым и начинающей пианисткой Елизаветой Труновой.

Продолжая традицию, право первыми сесть за новый инструмент доверили юному музыканту Денису Смирнову, учащемуся Детской музыкальной школы №1 Белгорода, класс преподавателя Галины Бекетовой. Прозвучит «Листок из альбома» Глиэра.

А затем на поистине королевском инструменте сыграет заслуженная артистка РФ, лауреат Премии Президента России Екатерина Мечетина. С симфоническим оркестром под управлением главного дирижера, заслуженного деятеля искусств РФ Рашита Нигаматуллина пианистка исполнит Концерт №1 для фортепиано с оркестром Шопена и «Рапсодию на тему Паганини» Рахманинова.

Обращаем ваше внимание, что на мероприятии предусмотрен дресс-код — черно-белый.