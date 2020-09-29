Специалисты Сбербанка провели «Урок цифры» для белгородских школьников

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Акция «Урок цифры» идёт в российских школах с 2018 года. Организатором акции выступили министерства просвещения и цифрового развития, а партнёрами – ведущие IT-компании страны, в числе которых Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Он уже второй год проводит урок на тему «Искусственный интеллект и машинное обучение».

В этом году уроки проходят с 14 сентября. Эксперты рассказывают детям не только о том, как работает искусственный интеллект (ИИ), но и о том, как стать частью цифрового будущего, связав свою профессию с DS.

- Мне посчастливилось поучаствовать во всероссийской акции «Урок цифры». Поговорили с ребятами о том, как машина решает интеллектуальные задачи, что для этого нужно и какая роль в этом процессе у человека, в каких сферах жизни ИИ уже стал неотъемлемой частью. Ребята спрашивали, какими навыками, знаниями и умениями надо обладать будущим Data Scientists. Время пролетело насыщенно и полезно, – рассказал начальник отдела РГС Белгородского отделения ПАО Сбербанк Максим Гулевский, который проводил «Урок цифры» в лицее № 9 Белгорода. – Мы верим, что эта инициатива позволит сделать тему высоких технологий, ИИ более понятной и доступной для школьников, поможет определиться с выбором будущей профессии.

С помощью видеолекции и тренажёра урока цифры по ИИ дети знакомились с основными этапами создания алгоритмов искусственного интеллекта на примере беспилотного автомобиля, а также со ступенями карьерного развития. Тренажёр доступен для прохождения с компьютера, планшета и даже мобильного телефона. В этом году подготовлены также памятки по дистанционному проведению урока для педагогов, родителей и учащихся.

Урок цифры по ИИ открыл серию партнёрских уроков акции в 2020/2021 учебном году. В 2019 году его прошли 3,7 млн школьников по всей стране. В 2020-м федеральный открытый урок цифры с участием заместителя председателя правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрия Чернышенко и Председателя Правления ПАО Сбербанк Германа Грефа посмотрели более 300 тыс. зрителей.

Урок дал старт региональным открытым урокам по всей стране. Урок цифры по теме «Искусственный интеллект и машинное обучение» настолько востребован, что в этом году его решено продлить в российских школах до 4 октября. Соответствующее решение принял программный комитет всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» на основании запросов от педагогов, чтобы дать возможность пройти урок более широкому кругу участников.

Учащиеся с 1-го по 11-й класс могут проходить уроки дистанционно, а поддержать их в этом смогут как родители, так и учителя. Для них предусмотрены рекомендации и памятки.