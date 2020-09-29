Белгородские энергетики с начала года выявили 206 случаев энерговоровства

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

За восемь месяцев текущего года сотрудники «Россети Центр Белгородэнерго» выявили на территории региона 206 фактов безучетного потребления электроэнергии. Многочисленные факты нарушений как стороны физических, так и юридических лиц выявлены путем анализа динамики отпуска и приема электроэнергии в сеть в разрезе каждого потребителя. Значительное расхождение в объемах – тревожный сигнал и повод для проведения проверки.

В торговых центрах Белгорода выявлено два случая хищения на сумму более 1,5 млн руб., по ним инициированы судебные иски. Чтобы исказить фактические значения потребляемой электроэнергии, собственники вмешивались в конструкцию приборов учета с помощью дополнительных устройств, не предусмотренных заводом-изготовителем. Общий объем потребленного таким образом ресурса был рассчитан в соответствии с Постановлением Правительства № 442 от 4 мая 2012 года по допустимой длительной токовой нагрузке вводного провода и составил более 600 тыс. кВтч.

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