Учащиеся белгородской школы №21 перешли на дистанционное обучение. Фото: "КП" Архив

В Белгороде все учащиеся школы №21 перешли на дистанционное обучение. Как в департаменте образования Белгородской области, у 5 учителей этой школы выявили коронавирусную инфекцию. И согласно решению Роспотребнадзора образовательный процесс перевели в дистанционный формат.

При этом отмечалось, что у школьников COVID-19 не выявлен. Но ОРВИ болеет 124 ученика, а это 10% от числа обучающихся.

На карантин также закрыты 2 школы в Борисовском районе, их учащиеся также переведены на дистанционный режим обучения. Остальные школы области работают в штатном режиме, но в некоторых районах в школах закрыты отдельные классы.

Напомним, что по данным областного штаба, по состоянию на 28 сентября в Белгороде коронавирусная инфекция была подтверждена еще у 20 пациентов.