63-летний житель Корочанского района Белгородской области предстанет перед судом за убийство приятеля

Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.

Новооскольский межрайонный следственный отдел завершило расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя Корочанского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Пьяные разборки закончились поножовщиной. Уголовное дело направлено в суд и теперь обвиняемый будет отвечать перед Законом.

Как выяснили следователи, 10 июля 2020 63-летний житель Корочанского района распивал спиртное в компании своего знакомым в его доме в одном из сел Корочанского района. Ссора возникла после того, как потерпевший стал высказывать упреки обвиняемому относительно систематического употребления спиртного за его счет. Тот обиду не стерпел и, схватив кухонный нож, нанес потерпевшему удар в шею. От полученных ран потерпевший скончался.