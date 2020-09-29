Белгородка, лишенная прав, снова села за руль в нетрезвом виде

Судебные приставы взыскали с нарушительницы уголовный штраф в размере 20 тысяч рублей. Фото: "КП" Архив

Жительница Алексеевского района, ранее лишенная права управлять транспортным средством, повторно села за руль автомобиля в нетрезвом виде. В результате она была привлечена к уголовной ответственности. Суд назначил ей наказание в виде штрафа. Оплатить сумму в размере 20 тысяч рублей женщине пришлось, когда в дело вмешались судебные приставы.

Исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа с местной жительницы поступил в Алексеевское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Судебный пристав вручил должнице постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что неисполнение требований исполнительного документа в установленный добровольный срок, послужит основанием для обращения в суд о замене штрафа другим более суровым видом наказания.

Чтобы не усугублять своего положения, женщина добровольно оплатила уголовный штраф.