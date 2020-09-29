Белгородские правоохранители пресекли попытку сбыта крупной партии наркотиков. Фото: "КП" Архив

В ходе пятого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Мак-2020» сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Белгородской области и УНК УМВД региона задержали двоих жителей Воронежа, подозреваемых в сбыте наркотических веществ.

Патрулируя частный сектор в Белгороде, росгвардейцы обратили внимание на двух подозрительных граждан, которые пытались что-то спрятать в близлежащей лесополосе. При проверке документов жители Воронежской области не смогли объяснить причину своего поведения и поему они находятся по данному адресу, а также попытались выбросить несколько полимерных свертков.

На место происшествия были вызваны сотрудники УНК УМВД России по Белгородской области, которые в ходе личного досмотра задержанных изъяли 6 полимерных свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Злоумышленники также признались, что часть свертков с наркотическим средством, приготовленные для дальнейшего сбыта третьим лицам, спрятали в тайниках в лесополосе. По предварительным данным, злоумышленники планировали через закладки сбыть на территории Белгорода 30 свертков с синтетическим наркотиком. Общая масса изъятого наркотического вещества составила более 16 граммов. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.