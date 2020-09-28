В Белгородской области местный житель осужден за применение насилия и оскорбление представителя власти. Фото: "КП" Архив

Старооскольский городской суд Белгородской области вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Суд, с учетом мнения государственного обвинителя – представителя Белгородской транспортной прокуратуры, назначил мужчине окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Во время суда было установлено, что в марте 2020 года в вечернее время мужчина находился в здании железнодорожного вокзала станции Старый Оскол в состоянии алкогольного опьянения. К нему подошел дежуривший сотрудник транспортной полиции, сделал ему замечания и потребовал пройти с ним для составления протокола об административном правонарушении Н. вВ ответ на законные требования представителя власти злоумышленник в присутствии посторонних граждан оскорбил сотрудника полиции, а затем ударил его по лицу.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры.