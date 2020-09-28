В Белгородской области задержали москвича за манипуляции с банкоматами. Фото: архив КП

В Старом Осколе Белгородской области задержали столичного гостя за манипуляции с банкоматами. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Белгородской области, служба безопасности одного из местных банков обратилась в полицию, обнаружив нехватку денег в банкоматах. Не доставало около 5 тысяч рублей.

В процессе расследования оперативники вышли на 36-летнего жителя Московской области, у которого уже бывали проблемы с законом. Действовал он так: вызывал сбой программного обеспечения оборудования - и снимал со счетов деньги.

Возбуждено уголовное дело. Установлена причастность подозреваемого к 20 аналогичным преступлениям на территории округа.