Праздник веника прошел в селе Двулучное Валуйского городского округа. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В селе Двулучное Валуйского городского округа седьмой год подряд проходит Праздник веника. Здесь выращивают сорго, из которого потом вяжут веники. Особенно широко выращивать эту техническую культуру начали с 60-х годов. Связанные веники возили продавать по всему Советскому Союзу, но больше всего двулучан привлекали рынки Минска, Тулы, Казани, Пензы, Горького.

Сделанные по особому, «двулученскому», способу веники составляли весомую конкуренцию и воронежским. Вот уже несколько лет подряд на осенней ярмарке двулучанами демонстрируется технология вязания веника, привлекающая немало зрителей, а также желающих поучаствовать в этом процессе. Веник стал своеобразной визитной карточкой, символом села Двулучное.

Вниманию гостей были представлены выставки-продажи мастеров декоративно-прикладного творчества, ярмарка веников. Для всех желающих проводился конкурс на лучший связанный веник. Творческие коллективы порадовали присутствующих народными песнями и танцами.