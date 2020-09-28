В Белгородской области за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 61 человека.

Как сообщает федеральный штаб, по состоянию на 28 сентября в Белгородской области за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 61 белгородца, а с начала года коронавирусной инфекцией заболели 8 735 человек. Число новых заболеваний растет. Так, по состоянию на 27 сентября было зарегистрировано 67 новых случаев заболеваний опасной инфекцией.

По сообщению областного штаба по борьбе с распространением коронавирусом, наибольшее число новых заражений на 27 сентября было зарегистрировано в Белгороде – 23 случая. Следом идет Староосколький городской округе, где число зараженных составило 17 пациентов и Белгородский район – 6 новых случаев заболевания.