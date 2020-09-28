В Белгороде к 144-й годовщине со дня основания НИУ «БелГУ» вручили награды достойным

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Кульминацией праздничных событий, приуроченных к 144-й годовщине со дня основания вуза, стала торжественная церемония, на которой были вручены награды лучшим ученым и преподавателям, победителям конкурсов профессионального мастерства и студентам. Как отметил ректор НИУ «БелГУ», доктор политических наук, профессор Олег Полухин, ко дню рождения университета открыли новые объекты – научные лаборатории и инновационные учебные подразделения, капитально отремонтированные аудитории и рекреационные пространства.

На торжественном собрании по традиции чествовали лучших по итогам года ученых и преподавателей Белгородского госуниверситета, которые получили свои награды из рук ректора. Им были вручены премии Алексея Погорелова и Николая Страхова в двух номинациях «Наука» и «Образование». Дипломов лауреатов в номинации «Наука» удостоились: Николай Данакин, Виктор Захаров и Юрий Чендев. В номинации «Образование» победителями стали: Федор Собянин, Елена Жилякова, Наталья Автина и Елена Тимошенко.

Праздничное мероприятие продолжилось церемонией вручения медали «Достойному». За высокие достижения в учебе, особые успехи в научной, внеучебной и спортивной деятельности медали и свидетельства из рук ректора получили 11 выпускников НИУ «БелГУ». Также в честь дня рождения вуза были вручены награды победителям конкурсов профессионального мастерства «НИУ «БелГУ» по итогам работы в 2019-2020 учебном году. Более пятидесяти человек, признанных лучшими в разных направлениях работы университета, получили в этот день награды.