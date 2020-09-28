Белгородцев предупреждают: рыбачить под ЛЭП опасно для жизни!

Игнорирование предупреждающих знаков может привести к летальному исходу.

«Россети Центр Белгородэнерго» напоминает любителей рыбной ловли: удить рыбу под действующими линиями электропередачи смертельно опасно!

Расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6-7 метров, а длина удочки достигает 7 метров, поэтому ловить рыбу под ЛЭП чрезвычайно опасно.

Будьте внимательны во время смены места рыбной ловли: во избежание случайного прикосновения к проводам ЛЭП необходимо передвигаться, предварительно сложив удилище. Опасно для жизни приближать удилище к линии электропередачи (минимально допустимое расстояние — 1 метр для ВЛ напряжением до 110 кВ).

Современные удилища изготавливаются из углепластика — материала, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска и удилище создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей ЛЭП, а касание проводов неизбежно приведет к смертельной травме.

При покупке удочки обращайте внимание на надписи на корпусе удилища, указывающие на опасность ловли рыбы под линиями электропередачи и во время грозы. Если вы подарили удочку ребенку, обязательно разъясните ему правила поведения под линиями электропередачи, использования удилища во время грозы и при перемещении под ЛЭП.

Ловить рыбу в охранной зоне ЛЭП смертельно опасно!

Обращайте внимание на предупреждающие знаки:

1.«Осторожно! Электрическое напряжение».

2.«Не влезай! Убьет!».

3.«Ловля рыбы в охранной зоне ВЛ запрещена!».

Игнорирование этих знаков может привести к летальному исходу.

При обнаружении провисшего или оборванного провода, упавшего на землю, открытых дверей электроустановок, а также поврежденных опор необходимо немедленно сообщить об этом по телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220 или в район электрических сетей Белгородэнерго.

Будьте осторожны и берегите свою жизнь!