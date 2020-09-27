В Белгородской области за сутки число заражений коронавирусной инфекцией составило 67 случаев.

В Белгородской области изо дня в день растет число новых заражений COVID-19. Так, по сообщению областного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, на 27 сентября короновирус подтвержден у 67 пациентов. Наибольше новых заражений зарегистрировано в Белгороде – 23 случая (всего с начала пандемии – 1 839). В Старооскольком городском округе коронавирус за последние сутки подтвержден у 17 пациентов (всего – 1 381).В Белгородском районе – 6 (всего – 980).

В целом по области 8 674 человека с начала пандемии заболели коронавирусом. На госпитализации находится 428 человек, 25 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. 7 177 белгородцев изолированы по контакту с заболевшими опасной инфекцией.

Напомним, то за последние несколько суток в регионе от заражения коронавирусом скончались еще два человека.