Вниманию белгородцев: с начала года Росреестр заблокировал 34 сайта двойника!

Фото пресс-службы Управление Росреестра по Белгородской области.

От аферистов не застрахован ни один сайт во всемирной сети Интернет. Более того, чем более популярен и посещаем сайт–оригинал, тем более вероятно, что его начнут подделывать. Форумы и чаты во всемирной «паутине» нередко пестрят жалобами обманутых пользователей. При этом, мошенники зарабатывают на доверчивых клиентах огромные суммы. Лжесайты Росреестра позиционируют себя в качестве официальных партнеров ведомства – «агентов Росреестра». Только с начала текущего года Росреестр заблокировал 34 сайта-двойника.

На этих сайтах мошенники предлагают услуги по предоставлению сведений из ЕГРН. Стоимость таких «посреднических» услуг варьируется и может отличаться от установленного размера платы за предоставление таких сведений в десятки раз! Например, предоставление сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости платы не требует. Выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта можно получить онлайн бесплатно. Однако у мошенников такая онлайн-информация предлагается за плату и они не предупреждают своих клиентов, что их деятельность незаконна!

Чем белгородцы рискуют при обращении к таким лжесайтам?

Данные ресурсы не отвечают за достоверность предоставляемых сведений, за сроки оказания услуги, сохранность персональных данных, а также иные аспекты, способные негативно повлиять на обстоятельства, вызванные необходимостью получения выписки из ЕГРН.

Как уберечься?

Право на предоставление выписок из ЕГРН представлено Росреестру (https://rosreestr.gov.ru), ФГБУ «ФКП Росреестра» (https://kadastr.ru), или получить сведения можно через офисы МФЦ. Только так можно быть уверенными в достоверности полученной информации.

Также стоить обратить внимание, что на сайтах-«двойниках» пользователи не могут зарегистрироваться при помощи своей учетной записи на Едином портале государственных услуг, предлагающем удобный электронный сервис «Личный кабинет» правообладателя. К тому же, на таких сайтах зачастую размещаются прайс-листы, реклама, ссылки на мобильные приложения и способы оплаты. По этим признакам мошенников тоже легко распознать и не поддаться на их ухищрения.

Как Росреестр борется с сайтами-мошенниками

Росреестр осуществляет активную деятельность, направленную на борьбу с такими сайтами. С начала текущего года заблокировано 34 сайта-двойника.

Также подготовлены поправки в законодательство, запрещающие перепродажу сведений из ЕГРН и создание сайтов, предлагающих такие спекулятивные услуги. За совершение подобных противоправных действий в нем предусмотрены административные санкции.

Ну, а пока идет работа на законодательном уровне, нелишне нам будет проявить осторожность и бдительность, когда потребуется выписка из ЕГРН.