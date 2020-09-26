Белгородские следователи обнаружили орудие преступление, применив криминалистическую технику

Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.

Следователи Яковлевского межрайонного следственного отдела совместно со следователем-криминалистом, применив поисковую технику и обследовав с ее помощью значительную территорию предполагаемого места убийства, обнаружили орудия преступления. Нож, сохранившегося на себе следы совершенного преступления, выбросил 24-летний житель Краснояружского района, пытаясь скрыть совершенное убийство.

Убийство было совершено в ночь на 20 сентября 2020 года в поселке Павловский Ивнянского района. Молодому мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления. По ходатайству следствия судом в отношения него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает регионральная пресс-служба СК.