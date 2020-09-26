В Белгороде в ближайшие два дня ожидается сильный ветер. Фото: "КП" Архив

Лето уходит нахмурившись. По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 и 28 сентября в Белгороде ожидается сильный ветер. 27 сентября скорость ветра достигнет 8–13 м/с, местами порывы 15–20 м/с. 28 сентября – 8–13 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В такой ситуации нужно быть осторожными. Спасатели города настоятельно просят родителей во время ветра исключить прогулки детей, а пешеходов быть предельно внимательными.

Автомобилистам лучше воздержаться от поездок и быть бдительными на дорогах. Ставить автомобиль нужно в гараж или подальше от деревьев и рекламных щитов.