На Белгородчине кота вызволили из беды пожарные

На Белгородчине кот чуть не отдал Богу душу. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

К пожарным постоянно обращаются жители Белгородской области с просьбой о помощи животным, попавшим в беду. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Алексеевского городского округа поступило сообщение, что в Алексеевке по улице Ющенко в районе дома № 66 на дереве сидит кот. Зверушка напугана и не может самостоятельно спуститься на землю. Спасатели вызволили котейку из беды.

Сперва прохожие пытались помочь коту, но животное сидело слишком высоко. При чем при виде подбирающихся людей кот забирался все выше и выше. Тогда очевидцы решили обратиться за помощью к пожарным.

На место происшествия выезжал дежурный караул пожарно-спасательной части № 16. С помощью трехколенной лестницы огнеборец забрался наверх и аккуратно спустил испуганное животное на землю. Довольного кота передали в руки заявителю.