В Старооскольском округе возобновило работу старейшее дошкольное учреждение. Фото состраницы ВКонтакте главы администрации Старооскольского городского округа Александра Сергиенко

Возобновило работу старейшее дошкольное учреждение Старооскольского округа. Это детский сад №5 «Незабудка», который располагается в центральной части города. Подрядчиками впервые за 57 лет проведен полный комплекс работ по реконструкции здания. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте Александр Сергиенко, глава администрации Старооскольского городского округа.

«Кроме того, детский сад получил современные игровые площадки для занятий на улице. Отмечу, что это первый капитальный ремонт дошкольного учреждения за 57 лет его существования!» - подытожил глава администрации Старооскольского городского округа.