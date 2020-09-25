В Белгородской области умер 61-й пациент с подтвержденным COVID-19. Фото: "КП" Архив

В департаменте здравоохранения Белгородской области сообщили, что от заражения COVID-19 скончался еще один пациент. Умерший — житель Белгорода 1954 года рождения. Он проходил лечение на базе Городской больницы №2. Мужчина стал 61-м пациентом, который скончался, заразившись коронавирусной инфекцией.

Как сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса, по состоянию на 25 сентября в регионе выявлено 63 новых случая заболевания COVID-19, с начала пандемии опасной инфекцией заболели 8 546 человек.