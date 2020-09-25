Коллективы Краснояружского района стали лауреатами конкурса народного творчества. Фото пресс-службы администрации Краснояружского района

Сразу два творческих коллектива Краснояружского района стали лауреатами открытого Фестиваль-конкурса народного творчества «Ореховый спас». Мероприятие было организовано управлением культуры администрации Валуйского городского округа. Краснояружский район представили народный вокальный ансамбль «Сударушка» и народный хор русской песни «Родные напевы» (руководитель Екатерина Кукулевская).

Традиционный фестиваль в этом году состоялся в режиме онлайн. В конкурсной программе приняли участие творческие коллективы и мастера декоративно-прикладного творчества области.

Краснояружские артисты представили на суд жюри видеоролики со своими выступлениями. Все присланные на конкурс работы транслировались в социальных сетях и канале You Tube, сообщает пресс-служба администрации Краснояружского района.

По итогам мероприятия ансамбль «Сударушка», которым руководит Ирина Рыбалка, стал лауреатом I степени, а коллектив Екатерины Кукулевской получил Диплом II степени.