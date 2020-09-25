Завтра в городе Бирюч Белгородской области пройдет полумарафон. Фото пресс-службы администрации Красногвардейского района

26 сентября в городе Бирюч Красногвардейского района Белгородской области пройдут полумарафон, Чемпионат и первенство области в беге по шоссе. Его участники – профессиональные спортсмены и любители бега.

Соревнования пройдут на дистанциях 2,4,10 и 21 км в разных возрастных группах. Победители и призеры получат грамоты и денежные премии, сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района.

В программе также сладкий забег (участвуют дети до 10 лет) на дистанции 421 м и закрытие мотосезона «Свободные байкеры». Музыкальным дополнением спортивного праздника станет выступление коллектива эстрадной музыки «Джаз кул бэнд» ( Бирюч) и кавер-группы «Квас» ( Старый Оскол).