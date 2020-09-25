Названный в честь города Грайворон Белгородчины корабль проходит испытания. Фото пресс-службы администрации Грайворонского района

Корабль, названный в честь города Грайворона, был заложен в 2015 году, а на днях совершил первый выход в воды Черного моря для испытаний. Малый ракетный корабль «Грайворон» - многоцелевое судно, оснащенное современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

После завершения испытаний «Грайворон» станет четвертым на Черноморском флоте малым ракетным кораблем. Во время первого выхода в море проверяется работа энергоустановок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем оборудования, а также мореходные характеристики корабля. Об этом сообщила пресс-служба администрации Грайворонского округа.

«Заводские ходовые испытания проводит штатный экипаж корабля совместно с заводской сдаточной командой. Параметры корабля, все корабельные устройства, механизмы и оборудование проверяются на соответствие техническим условиям», — сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулев.